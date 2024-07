Invadere Israele? La Turchia può farlo | Erdogan spaventa lo Stato ebraico

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 29 luglio 2024) Ankara, 29 luglio 2024 – Il presidente turco Recep Tayyipha evocato la possibilità che lapossa entrare income è entrata nel Nagorno-Karabakh e in Libia. “Come siamo entrati nel Karabakh e in Libia, potremmo fare lo stesso con loro. Niente è impossibile. Dobbiamo essere forti per fare tali passi”, ha dettoal canale televisivo Halk, secondo quanto riportato dalla Tass e anche dai media israeliani. Secondo il canale televisivo, in questo modo il leader turco ha ribadito la sua disponibilità a sostenere la Palestina con qualsiasi mezzo. “Ricordati com’è finita con Saddam Hussein” “segue le orme di Saddam Hussein e minaccia di attaccare. Lasciategli solo ricordare cosa è successo lì e come è finita“. Lo scrive su X il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz, in risposta alle parole del presidente turco.