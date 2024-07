Inter-Al-Ittihad tutte le informazioni sui biglietti | penultimo test

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di lunedì 29 luglio 2024)-Al-sarà il quinto incontro amichevole dei campioni d’Italia nel precampionato. Il club ha comunicato il via libera suidella partita. ALTRO– Dopo i primi due appuntamenti al BPER Training Centre di Appiano Gentile contro Lugano e Pergolettese e le sfide contro Las Palmas (vinta 3-0) e Pisa (venerdì 2 agosto,in vendita qui), la seconda amichevole del mese di agosto vedrà l’giocare contro l’Al-Club all’U-Power Stadium di Monza mercoledì 7 agosto alle ore 20:30. La partita contro la formazione saudita sarà l’ultima giocata in Italia prima dell’inizio del campionato: l’ultima amichevole dell’estate infatti si terrà a Londra contro il Chelsea domenica 11 agosto.-Al-in vendita per l’amichevole: le info– Iper la sfida che si giocherà a Monza sono in vendita dal 12 luglio.