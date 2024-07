Incidente nel cuore della notte a Saronno | tre minorenni in ospedale

Leggi tutta la notizia su ilnotiziario

(Di lunedì 29 luglio 2024) Tresono rimasti feriti in maniera piuttosto seria nell’stradale verificatosi la scorsain via Varese. Treferiti per una caduta da moto ain pienaL’si è verificato poco dopo le 3,35 in via Varese all’altezza del civico 29. Per quella che è stata indicata