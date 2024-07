Incendio Roma Ponte Mammolo Ordine Medici | Finestre chiuse no condizionatori | solo ventilatori

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024), 29 lug. (Adnkronos Salute) - Dopo i recenti incendi e le segnalazioni dei cittadini sull'aria irrespirabile in alcune zone della Capitale, sul fronte della tutela della salute "la regola numero uno è tenere le". "Indicazione sicuramente pesante in questo periodo di grande caldo anche perché non è indicato usare iche riciclano l'aria esterna. Meglio usare i. O, per chi può, spostarsi in zone meno interessate". Difficile "ma non ci possono essere indicazioni diverse". A dirlo all'Adnkronos Salute è Antonio Magi, presidente dell'deidie provincia, in merito agli incendi divampati in diverse aree, il più impegnativo a, e le segnalazioni di molti cittadini per "l'aria irrespirabile".