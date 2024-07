In fondo alla vasca dopo lo scivolo Gravissimo bimbo di quattro anni

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di lunedì 29 luglio 2024) CERMENATE (Como) È stato un attimo, il tempo di finire sott’acqua durante un gioco sullo, e capire che in quei pochi attimi non stava risalendo. I bagnini della piscina di Cermenate si sono resi conto immediatamente, si sono precipitati e sono stati i primi a soccorrere il, 4, figlio di una coppia di origine marocchina residente a Lomazzo. Ma quando è ritornato in superficie,una manciata di secondi, il piccolo era già in condizioni molto gravi. Non rispondeva, ed era in apparente arresto cardiaco, non è chiaro se causato da un malore per lo choc termico o da un principio di annegamento. I soccorritori del 118 sono arrivati poco, ieri verso le 12.45, e il medico lo ha rianimato a lungo, per creare le condizioni minime che consentissero il suo trasporto in ospedale.