(Di lunedì 29 luglio 2024) Mentre gli organizzatori delle Olimpiadi si scusano per la cerimonia d'apertura che ha scatenato le critiche dei cristiani e non solo, gli atleti protestano per inefficienze ed errori. Letti di carta, bandiere capovolte, mensa senza uova e pollo. Non solo. La Senna inquinata fa paura. Paltrinieri e la rivolta del nuoto: "Non ci sono le condizioni igieniche".