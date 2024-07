Il teatro strumento educativo e inclusivo essenziale promuoverlo a scuola | la proposta di Fratelli d’Italia

Leggi tutta la notizia su feedpress.me

(Di lunedì 29 luglio 2024) «Ilnon è solo una forma d’arte, ma unopedagogicoper lo sviluppo emotivo, sociale e cognitivo dei nostri studenti. È per questo che abbiamo presentato alla VII Commissione Cultura una risoluzione volta a promuovere l’educazione teatrale nelle scuole italiane. Viviamo in un contesto socio-culturale in continuo cambiamento, caratterizzato da una vasta gamma di stimoli