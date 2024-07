Il Red Carpet del nulla dell' estate culturale italiana

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di lunedì 29 luglio 2024) "Non mando più i miei clienti a fare marchette da anni; che, poi, i cachet di un tempo bisogna dimenticarseli. Dare lustro al politico locale per mille o duemila miseri euro non ha senso: una volta Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti