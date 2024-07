Il maestro Muti ha compiuto 83 anni | Interprete della cultura italiana nel mondo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 luglio 2024) IlRiccardoieri ha festeggiato il suo 83esimo compleanno. "AlRiccardodesideriamo inviare gli auguri più vivi e sinceri per il suo compleanno, a nome nostro eGiuntaRegione Emilia-Romagna". Così la presidente facente funzioni, Irene Priolo, e l’assessore alla, Mauro Felicori, in occasione – ieri, 28 luglio – dell’83esimo compleanno del grande direttore d’orchestra. "In questo giorno così speciale – aggiungono presidente e assessore – vogliamo rinnovare tutta la nostra stima per il suo operato e la sua straordinaria carriera; ma anche per l’impegno nei confronti delle giovani generazioni ecrescita di nuovi talenti, per la sua attenzione a Ravenna, città d’adozione, e per il suo ruolo die portavocenel. Buon compleanno,".