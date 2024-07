I rossetti di tendenza dell' estate da esibire per il Lipstick Day

Leggi tutta la notizia su vanityfair

(Di lunedì 29 luglio 2024) Quale migliore occasionea ricorrenza del NationalDay del 29 luglio, per fare il punto sulle principali tendenze labbra di stagione? Dallo strapotere dei gloss, nuovi passepartout paladinia skinification, alle texture cremose che non stancano mai, a patto che le nuance non passino inosservate, perché la bella stagione esige spensieratezza