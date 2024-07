House of the Dragon 2 il riassunto dell' episodio 7 e le spiegazioni in vista del finale di stagione

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di lunedì 29 luglio 2024) Lunedì 29 luglio alle 3 del mattino, in contemporanea con l'uscita negli USA su HBO, è uscito in tv e on demand su Sky e in streaming su NOW il settimo e penultimodiof the2, la secondaa serie tv ambientata duecento anni prima di Game of Thrones. Se state