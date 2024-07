Ho 15 anni mi ha stuprata e lasciata nuda e sanguinante per strada

Leggi tutta la notizia su today

(Di lunedì 29 luglio 2024) Un sabato sera in discoteca, un drink bevuto insieme e una passeggiata in riva al mare. Poi l'incubo. Ad Alba Adriatica, nella zona costiera della provincia di Teramo in Abruzzo, una ragazzina di 15ha denunciato di essere stata violentata da un ragazzo conosciuto in un locale nel weekend