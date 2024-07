Highlights sconfitta Tommaso Marini | fioretto maschile Parigi 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 29 luglio 2024) Ilcon glidelladinegli ottavi di finale delalle Olimpiadi di. Ko particolarmente doloroso per il campione del mondo, che conduceva per 14-11 contro il francese Pauty ma si è disunito nel finale, complice un’atmosfera particolarmente ostile, ed ha ceduto all’ultima stoccata per 15-14. Di seguito ecco le immagini salienti della gara odierna. LA CRONACA DELLA SCHERMA) SportFace.