Guerra totale di Israele contro il Libano? Diplomazia all' opera per evitarlo

(Di lunedì 29 luglio 2024) Un'intensa attività diplomatica è in corso per contenere la risposta israeliana dopo l'attacco di Hezbollahun campo di calcio sul Golan, che ha provocato 12 giovani vittime. Ad annunciarlo è stato il ministro degli Esteri libanese Abdallah Bou Habib. Ieri il ministro della Difesa Yoav Gallant aveva giurato cheavrebbe «colpito duramente il nemico» dopo il lancio di razzi dalche ha innescato i timori di un'ulteriore escalation dellain Medio Oriente.ha accusato il movimento Hezbollah deldi essere responsabile dell'attacco, avvenuto con un razzo iraniano Falaq-1, ma il gruppo alleato di Hamas e sostenuto dall'Iran ha invece affermato di non avere «alcuna connessione» con l'incidente.