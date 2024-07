Grave incidente sulla Rivierasca coinvolto un mezzo pesante | morta una donna due i feriti

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 29 luglio 2024) Calusco d’Adda. Tragicostrada provinciale 170 a Calusco d’Adda. Dalle primissime informazioni sarebbero coinvolte due auto e un. Purtroppo il sinistro si è rivelatole per unadi 54 anni. Due i, un ragazzo di 27 anni e un uomo di 46. Sul posto sono intervenuti un’ambulanza, un’automedica e l’elisoccorso, atterrato in un campo adiacente alla strada. Per i rilievi è intervenuta la polizia stradale, la dinamica è ancora al vaglio. L’evento ha avuto pesanti ripercussioni sul traffico veicolare. Per consentire i soccorsi e i rilievi il tratto di strada è stato chiuso. Presenti anche i vigili del fuoco. Seguono aggiornamenti.