Giorgia Meloni e l' incubo del 3-0 alle prossime elezioni regionali

Leggi tutta la notizia su today

(Di lunedì 29 luglio 2024) Una "tempesta perfetta" in un momento già complicato in cui l'esecutivo dovrà far quadrare i conti della prossima manovra finanziaria. È quella che potrebbe abbattersi sul governoil prossimo autunno, quando tre regioni torneranno al voto per rieleggere i presidenti.Il rischio di