Firenze per tre gioni nella morsa del caldo | è bollino rosso

(Di lunedì 29 luglio 2024)– Ancora una volta l’ondata di calore coinvolge il capoluogo toscano. Per tre giorni, a partire dal 29 luglio, infatti, perscatta l’allerta di livello. Lo dice l’indicatore del bollettino del Ministero della Salute che certifica il massimo livello di rischioper la popolazione e in particolare per gli anziani e i fragiliin buona compagnia. Il 29 luglio, infatti, ilriguarda anche Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Frosinone, Latina, Milano, Palermo, Perugia e Rieti, fermandosi ai soli capoluoghi di provincia, che sono quelli monitorati. Il 30 luglio all’elenco si aggiungeranno Roma, Torino e Napoli, ‘scenderà’ in arancione Campobasso. Come ogni volta scattano i consigli per una serie di semplici comportamenti e misure di prevenzione che possono contribuire a ridurre notevolmente le conseguenze nocive delle ondate di calore.