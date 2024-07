Fioretto talento e carattere ma Filippo Macchi è solo medaglia d’argento alle Olimpiadi di Parigi

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Chee che, 22 anni, è purtropponella scherma nella specialità del. Una sfida senza paura per lo schermidore che si è battuto con forza e intelligenza in ogni momento e cheall’ultima stoccata, ripetuta per ben tre volte, è andata all’avversario. Una gara che sicuramente avrà qualche strascico polemico per una controversa decisione arbitrale. L’azzurro in semifinale si era imposto sullo statunitense Nick Itkin, che aveva eliminato nei quarti l’altro azzurro Guillame Bianchi. Il 22enne toscano delle Fiamme Oro è tornato in pedana per contendere l’oro al cinese di Hong Kong, Cheung Ka Long, già campione olimpico tre anni fa a Tokyo. E che quindi porta a casa un bis. Un confronto che si è giocato stoccata dopo stoccata fino ma ha portato l’implacabile atleta asiatico a trionfare.