Fini e la condanna per la casa di Montecarlo le motivazioni | Suo contributo a operazione

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 29 luglio 2024) La sentenza in relazione alla vendita della, lasciata in eredità dalla contessa Annamaria Colleoni ad Alleanza Nazionale, poi acquistata dal cognato Giancarlo Tulliani “Risulta provato” che Gianfranco“forni il proprionell'di riciclaggio relativa ai trasferimenti di denaro finalizzati all'acquisto dell'appartamento di, consistito, come contestato, nell'aver autorizzato la vendita della