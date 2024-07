Finale di luglio bollente il primo weekend di agosto sarà più fresco

Leggi tutta la notizia su agi

(Di lunedì 29 luglio 2024) AGI - Ildiper l'Italia con valori anche di 6-8 gradi al di sopra delle medie, massime che non faticheranno a superare i +40 gradi in diverse zone del Centro-Sud. Queste le previsioni del Centro Meteo Italiano che evidenziano la presenza di un vasto e robusto promontorio africano che si estende tra Mediterraneo ed Europa occidentale portando non solo condizioni meteo stabili ma anche clima molto caldo. Nella seconda parte della settimana ecco però che alcuni modelli ipotizzano l'arrivo di una saccatura depressionaria dall'Atlantico. Impianto ancora tutto da confermare ma se così fosse ildipotrebbe vedere una generale rinfrescata sulla nostra Penisola con valori che si riporterebbero vicini alle medie del periodo. Comunque permane un'elevata possibilità che nel complesso la prima decade disia molto calda.