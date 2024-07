Filippo Ganna medaglia d' argento nella cronometro individuale di ciclismo di Parigi 2024 ha sbloccato il medagliere del nostro Paese

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 29 luglio 2024), 27 lug. (askanews) –, vincitore dellad’dialle Olimpiadi di, ha commentato il risultato di oggi, che haildel. “Ero arrivato qua per lad’oro – ha detto ai cronisti che lo aspettavano a Casa Italia – non sono proprio un drago sul bagnato e forse anche il risultato lo ha dimostrato.Leggi anche › Olimpiadi: le campionesse italiane da seguire secondo le giornaliste sportive, “Sono felice comunque” Non è assolutamente una scusa, tutti siamo stati nelle stesse condizioni. Abbiamo portato un ottimo risultato e sono veramente contento. Ora vogliamo fare meglio di Tokyo”.