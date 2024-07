Fiamme a lato dell’A14 Circolazione rallentata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 29 luglio 2024) Una nube scura, trasportata anche dal vento, ieri mattina intorno alle 11 ha invaso le corsie dell’autostrada A14 all’altezza del circuito ‘Marco Simoncelli’ a Misano, dove l’incendio, che ha interessato alcuni metri di sterpaglie secche nella scarpata a bordo della corsia direzione Sud, ha impegnato i vigili del fuoco. Il fumo provocato dalla combustione degli arbusti, che si è innescata naturalmente a causa delle altissime temperature registrate in questi giorni in riviera, ha costretto gli automobilisti in viaggio sull’A14 – soprattutto in direzione Sud – a rallentare la propria marcia in prossimità dell’incendio, ma per la portata circoscritta del rogo non è fortunatamente mai stato necessario chiudere il tratto autostradale tra Riccione e Cattolica, per consentire l’intervento dei vigili del fuoco.