Feroce attacco in una scuola di danza a Southport | morti due bambini

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di lunedì 29 luglio 2024) Tensione e paura in una città a nord di Liverpool: un teenager di Banks, ma originario di Cardiff, è stato arrestato dopo aver colpito diverse vittime. È di dueuccisi e nove feriti il bilancio aggiornato dell'aggressione con coltello perpetrata dal 17enne contro i partecipanti a un evento di Taylor Swift in unadi. Lo ha dichiarato in conferenza stampa il capo della polizia del Merseyside Serena Kennedy. Sei deiferiti e due adulti sono ricoverati in gravi condizioni, ha aggiunto. Gli agenti siano rimasti «scioccati» quando sono arrivati ??sulla scena e hanno scoperto che diversierano stati sottoposti a un «», ha detto Kennedy. Gli adulti sono rimasti feriti mentre «tentavano con coraggio di difendere i», ha aggiunto. «Il movente dell'resta poco chiaro», ha sottolineato.