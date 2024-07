Federica si tuffa sulla pista Pellegrini dice sì a Ballando

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) "Dopo anni di rincorse Ci siamo!! E questa volta vi farò molto ridere:con lestelle ARRIVOOOO!!". Con un post su Instagram, 55 anni, annuncia il suo ingresso nel cast della prossima edizione dicon le stelle, al via il 28 settembre su Raiuno. Le parole accompagnano un video in cui la nuotatrice, che si trova a Parigi per seguire le Olimpiadi, stavolta da spettatrice, scherza con il marito, Matteo Giunta. "Amore, non trovo le scarpe da ballo",. "Allora è confermato? Si va a!", replica Giunta, che poi avverte: "Devo prima parlare col ballerino". Dodici le puntate della 19ª edizione dello show di Milly Carlucci, 13 i vip protagonisti tra cui dovrebbero esserci Nina Zilli, Francesco Paolantoni,Nargi, Massimiliano Ossini.