F1 Carlos Sainz firma con la Williams per la prossima stagione

(Di lunedì 29 luglio 2024)correrà per lanel Mondiale F1 2025. Lo spagnolo si appresta per una nuova sfida con il team britannico dopo gli impegni con Toro Rosso, Renault, McLaren e l’attuale impegno con Ferrari accanto a Charles Leclerc. Il 29enne nativo di Madrid, pronto per lasciare la propria auto al britannico Lewis Hamilton, hato un accordo per il 2025 accanto al confermato thailandese Alexander Albon e di conseguenza al posto dell’americano Logan Sargeant. Il #55 dello schieramento ha commentato in una nota: “Sono molto felice di annunciare che mi unirò allaRacing dal 2025 in poi. Non è un segreto che il mercato piloti di quest’anno è stato eccezionalmente complesso. Tuttavia, sono pienamente fiducioso che lasia il posto giusto per me al fine di continuare il mio viaggio in F1.