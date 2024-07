Ermal Meta | annullato per maltempo il concerto di Palazzolo dello Stella

Leggi tutta la notizia su udine20

(Di lunedì 29 luglio 2024) A causa del forteabbattutosi sull’area del, ildi, previsto per domenica 28 luglio a Palazzo(UD) all’Arena del Marinaretto, nell’ambito dell’Anaxum Music Festival, è stato. Sarà possibile richiedere il rimborso del biglietto a partire da giovedì 1 e entro e non oltre giovedì 15 agosto, su Ticketone.it (https://www.rimborsi-ticketone.it/) . Per info: friendsandpartners.it, azalea.it e festeggiamenti.@gmail.com. Dopo gli inizi come frontman de La Fame Di Camilla,intraprende il percorso da solista e autore.