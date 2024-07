Erdogan minaccia | Turchia può invadere Israele

Leggi tutta la notizia su periodicodaily

(Di lunedì 29 luglio 2024) (Adnkronos) – Ladi. Il presidente turco Recep Tayyipha parlato esplicitamente della possibilità diin risposta all'operazione militare in corso a Gaza. "Dobbiamo essere forti affinchénon possa fare questo ai palestinesi. Come abbiamo fatto in Karabakh, in Libia, possiamo fare lo stesso con loro", ha