Erdogan minaccia di invadere Israele | il video con le sue parole

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Il presidente turco Recep Tayyipha evocato la possibilità di entrare in, come fatto nel Nagorno-Karabakh e in Libia. "Dobbiamo essere molto forti affinchénon possa fare queste cose alla Palestina", ha affermatonel corso di un intervento al meeting del suo partito a Rize, "proprio come siamo entrati nel Nagorno-Karabakh, proprio come siamo entrati in Libia, potremmo fare lo stesso con loro. Non c'è niente che non possiamo fare. Dobbiamo solo essere forti".