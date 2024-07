Equitazione Michael Jung su Chipmunk FRH vince nel completo individuale alle Olimpiadi 22ma Evelina Bertoli

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024) Terzo titolo olimpiconel concorsodell’per il tedesco, che dopo gli ori conquistati a Londra 2012 e Rio 2016, torna in sul gradino più alto del podio ai Giochi di Parigi 2024: il teutonico, in questa edizione suFRH, batte la concorrenza dell’australiano Christopher Burton su Shadow Man e della britannica Laura Collett su London 52. In casa Italiasu Fidjy des Melezes chiude leal 22° posto.