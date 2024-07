Emozionante vedere l' oro di Martinenghi momento incredibile | Parigi 2024 parla la Pellegrini

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) "L'oro di? È stato, è sempre bello ed è un. Nella vita di un atleta è il nostro obiettivo più grande, è difficile spiegare cosa si prova in questi momenti". Lo ha detto Federica, presente a Casa Italia per un evento di World Aquatics, commentando l'oro olimpico conquistato ieri da Nicolònei 100 rana. "Cosa voglio dirgli? Lo abbraccerò forte, non ci sono altre parole da dire", ha aggiunto l'ex nuotatrice azzurra, che ieri ha assistito anche alla partita di Rafael Nadal al Roland Garros contro Márton Fucsovics. "Mi vergogno a dirlo ma è stata la mia prima partita di tennis vista dal vivo, su un campo spettacolare", ha aggiunto. "Il calore del pubblico nei confronti di un atleta che forse sarà alle sua ultime partite è stato”.