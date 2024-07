Elezioni Venezuela vince Maduro | l’opposizione non riconosce i risultati Il presidente | Il fascismo non passerà

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Caracas, 29 luglio 2024 – Nicolasè stato rielettodel: sarà il suo terzo mandato, a seguito della salita al potere nel 2013 dopo la morte di Hugo Chavez. Un risultato che, almeno in parte, sorprende: i sondaggi davano ampiamente in vantaggio il candidato delEdmundo Gonzales Urrutia. Il consiglio elettorale ha annunciato cheha ottenuto il 51,2% dei voti, contro il 44,2% del principale sfidante. I voti per gli altri candidati – otto in totale – dovrebbero quindi essere appena una manciata. Dopo anni di tensioni, iniziate con il mancato riconoscimento del risultato elettorale del 2019 da parte del, la situazione sembrava essere rientrata con un accordo siglato con. In cambio di riforme e libere, gli oppositori avrebbero aiutato a costruire un clima politico più stabile e pacato.