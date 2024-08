Dopo il parto Chiara Nasti torna a casa sui tacchi

Leggi tutta la notizia su lookdavip.tgcom24

(Di lunedì 29 luglio 2024)un’attesa durata nove mesi, il grande giorno è finalmente arrivato: il 24 luglio è nata Dea, secondogenita die Mattia Zaccagni. La mamma, nota influencer, non ha perso occasione per documentare tutto sui social. Come sempre accade con lei, non sono mancate le polemiche. Hanno trovato spazio anche look sexy e accessori firmati. In ospedale Pocola nascita di Dea“Benvenuta Dea. Sono rinata per la seconda volta” ha scrittosu Instagram, annunciando la nascita della figlia. Lei ha condiviso con i follower ogni attimo della gravidanza, così come aveva fatto con il primogenito Thiago, nato nel novembre del 2022. Sono molti i contenuti direttamente dalla sala. La piccola attaccata al seno di, papà Mattia Zaccagni che guarda le sue donne con amore, il primo incontro con il fratellino: momenti dolcissimi, condivisi con i follower.