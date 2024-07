Donna uccisa da proiettile vagante a Roma arrestati non rispondono

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 29 luglio 2024) Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere i due ventenniper l’omicidio di Caterina Ciurleo, ladi 81 anni colpita alla schiena lo scorso 23 maggio mentre era in auto in via della Riserva Nuova Si sono avvalsi della facoltà di non rispondere i due ventenniper l’omicidio di Caterina Ciurleo,