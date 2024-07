Dl Infrastrutture | Bonelli ' zero euro per emergenza siccitá e miliardi per Ponte'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Roma, 29 lug. (Adnkronos) - “Il Sud è in una situazione di graveidrica. Tuttavia, oggi è stato approvato dalla Camera un Decreto Legge sulleche non investe unper fronteggiare questa crisi. Una crisi che colpisce in particolare la Sicilia, da dove abbiamo iniziato il nostro docufilm che mette in luce il paradosso della siccità in una regione dotata di invasi, ma priva delle risorse per i collaudi e la messa in sicurezza. È ancor più grave e sconcertante se si considera che il ministro Musumeci, membro di questo governo, è stato governatore dell'isola per cinque anni, ma si è visto bocciare 31 progetti su 31". Cosí il co-portavoce dipa Verde e deputato di Verdi e Sinsitra, Angelo