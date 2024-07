Decreto salva casa sanatorie al via da oggi | cosa si potrà fare

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 29 luglio 2024) Ilè finalmente legge. Dopo l’approvazione del Senato con 106 voti favorevoli, 68 contrari e un astenuto, le regole per la sanatoria edilizia 2024 diventano operative a partire da lunedì 29 luglio, dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il testo approvato dal Senato è identico a quello approvato dalla Camera la scorsa settimana, nonostante i numerosi tentativi dell’opposizione di bloccarne l’esame in Commissione presentando numerosi emendamenti. L’opposizione ha inoltre cercato di proporre una questione pregiudiziale in Aula, sostenendo che il testo non risolve il problema dell’emergenza abitativa ma introduce un nuovo condono edilizio. Tuttavia, tutti questi tentativi sono stati vani e le misure delentreranno presto in vigore.Leggi anche: Case, arriva la sanatoria che fa felici gli italiani: è svolta.