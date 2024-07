Dalla Principessa Anna a Mathilde del Belgio e Charlene di Monaco | ecco le presenze royal ai Giochi

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di lunedì 29 luglio 2024) Non sono certo un evento come ilAscot, o una passerella di sport e stile come Wimbledon. Ma le Olimpiadi attirano da sempre le teste coronate di tutto il mondo. E quelli di Parigi non fanno eccezione: le rappresentanze di molte famiglie reali di tutto il mondo sono sbarcate nella capitale francese.chi sono i reali che, fino ad ora, sono apparsi durante le cerimonie (e durante le gare) deiOlimpici.