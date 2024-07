Consigliere Csm Natoliindaga Procura

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di lunedì 29 luglio 2024) 22.20 E'indagata dalladi Roma Rosanna Natoli,del Plenum del Csm, ex componente della sezione disciplinare del Csm in quota FdI. Il fascicolo è stato aperto dopo una registrazione di un suo incontro con il magistrato Maria Fascetto Rivillo che era stata condannata in primo grado dal Tribunale di Messina, per parlare del suo procedimento disciplinare in corso. Ladi Roma ha emesso un invito a presentarsi, in qualità di indagata per rivelazione di segreti d'ufficio e abuso d'ufficio.