Como-Al Hilal oggi in tv | data orario e diretta streaming amichevole 2024

(Di lunedì 29 luglio 2024) Ecco tutte le informazioni relative alla, l’, latv e lodi-Alprecampionato estiva in vista della nuova stagione/2025. I lariani hanno cominciato bene questo pre stagione di approccio al ritorno nella massima serie, vincendo due test contro avversarie di livello come Las Palmas e Cagliari. La squadra di Fabregas è molto attiva sul mercato, e l’incontro con la formazione saudita di Milinkovic-Savic e Koulibaly sarà una buona occasione per vedere i nuovi all’opera. SEGUI IL LIVE-Al, come seguire il match La partita andrà in scena alle ore 18.00 di lunedì 29 luglio, e per il momento non è prevista una copertura televisiva, ma non è da escludere che il club biancoblù comunichi aggiornamenti a ridosso della sfida. Sportface.it seguirà l’evento incon un live testuale e fornirà diversi approfondimenti sulla sfida.