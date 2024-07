Classifica ATP il verdetto per Sinner dopo il forfait alle Olimpiadi

Leggi tutta la notizia su serieanews

(Di lunedì 29 luglio 2024)ATP aggiornata: ecco come cambiano numeri, punti e quindi posizioni per i campioni del tennis. Occhi puntati suildi Parigi. Lunedì 29 luglio, come di consueto per l’inizio di una nuova settimana, è arrivato l’aggiornamento del ranking mondiale di tennis. I migliori tennisti al mondo hanno avuto la conferma del proprio punteggio: occhi puntati su Jannik, assentedi Parigi, e non solo. Ecco come cambia laATP aggiornata: ecco la posizione di Jannike non solo (LaPresse) – SerieAnews.comJanniknon ha preso partedi Parigi di questo 2024 a causa di una tonsillite. Il messaggio delè arrivato a poche ore dall’inizio dei Giochi di Parigi e ha intristito non poco gli italiani che lo aspettavano in campo.