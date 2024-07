Chi è Nicolás Maduro e cosa sta succedendo in Venezuela dopo le elezioni presidenziali

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di lunedì 29 luglio 2024)è stato rieletto presidente delnonostante i sondaggi mostrassero in netto vantaggio il candidato dell'opposizione. Ex autista di autobus e sindacalista, guida il Paese dal 2013, cioè da quando subentrò all'ex leader Hugo Chavez. Finora i suoi mandati sono stati fortemente criticati per le gestione della crisi economica e la sistematica repressione del dissenso.