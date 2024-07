Caso Yara pm Ruggeri | Nelle 54 provette non c’è niente spesa inutile tenerle in frigo

Leggi tutta la notizia su sbircialanotizia

(Di lunedì 29 luglio 2024) Le affermazioni della magistrata nel verbale la cui versione integrale, rimasta finora inaccessibile, è in possesso dell'Adnkronos.è indagata per depistaggio e frode processuale "In quelle 54non c'è più, non c'è più nulla che possa essere analizzato, perché il Dna di Bossetti che è stato utilizzato è stato tutto consumato nella