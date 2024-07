Caso scommesse Benevento | squalificati Pastina e Forte prosciolti Letizia e Brignola

Leggi tutta la notizia su sportface

Il Tribunale Federale Nazionale-Sezione Disciplinare ha squalificato gli ex calciatori delChristian Diegoper due anni (con 15mila euro di ammenda) e Francescoper nove mesi (con 6mila euro di ammenda) per ildelleeffettuate nella stagione sportiva 2021/2022 e 2022/2024 su incontri organizzati dalla Figc.invece, nel processo per le stesse accuse, Gaetanoed Enrico, anche loro deferiti dalla procura Figc per questa vicenda.