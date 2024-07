Carlo Conti Antonella Clerici e il compleanno a Castiglioncello | Che regalo averti qui con noi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024)(Livorno), 29 luglio 2024 – “Finalmente a Castiglionello. Auguri Francesca, che bello rivedervi”. E la risposta: “Che! Anto con noi”. Gli autori dei messaggi, che spiegano la foto qui sopra, sono due dei volti televisivi più importanti d’Italia, volti storici della Rai e molto amati dal pubblico: il primo è di, il secondo è di. La Francesca in questione è Vaccaro, la moglie di, che sabato ha compiuto 52 anni, festeggiati nell’iconica. Dovee famiglia hanno il loro buen retiro e dove lali ha raggiunti per festeggiare ildi Francesca e passare del tempo insieme. Colleghi e anche amici, con tanto amore per la Toscana:perché è la sua terra,perché la frequenta da sempre.