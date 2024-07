Calendario scherma oggi Olimpiadi 2024 | orari 29 luglio tv programma italiani in gara

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 29 luglio 2024), lunedì 29, si chiudono i tabelloni individuali dialledi Parigi. Sulle pedane del maestoso Grand Palais si assegneranno i titoli nella sciabola femminile e nel fioretto maschile, con l’Italia ancora candidata a rimpinguare il medagliere. Si parte alle 9.00 con gli incontri dei trentaduesimi della sciabola femminile. Tutte e tre le azzurre esentate dal primo turno, quindi Chiara Mormile, Michela Battiston e Martina Criscio entreranno in pedana solo dai sedicesimi in avanti (che partiranno alle 10.25). Per tutte le italiane un cammino difficilissimo, con il podio è più un sogno che una concreta speranza. ‘Mission impossible‘ per Mormile, che all’esordio dovrà battersi contro la beniamina di casa Cecilia Berder.