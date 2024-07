Calciomercato Sestri Levante ds Sestri | Anacoura tra i pali è un riferimento per spogliatoio e tifoseria

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 29 luglio 2024) Ilblinda la porta in questa sessione die lo fa con chi negli ultimi due anni è stato uno degli eroi della promozione in Serie C e della successiva salvezza senza nemmeno passare dai playout. Francescosarà ancora per un’altra stagione il portiere del. “Il suo ritorno è stato davvero fondamentale per noi – ha dichiarato il Direttore Sportivo del, Carlo Musa – ne abbiamo parlato con la proprietà e ci siamo resi conto che era importane fare uno sforzo per riaverlo con noi perché oltre a essere un portiere davvero importante per la categoria è unanche per loe la. Ci ha resi orgogliosi il suo ritorno, siamo certi continuerà a dare il suo importante contributo dentro e fuori dal campo“.