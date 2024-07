Calcio Seconda | Il San Prospero Navacchio riparte da Niccolini

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 29 luglio 2024) Pisa 29 luglio 2024 – InCategoria molti annunci fra le squadre pisane, ma anche qualche società ancora nell’ombra che lavora in sordina. Il Pontasserchio ha già scoperto tutte le carte annunciando la rosa, sicuramente rinforzata, la riconferma di mister Diego Carboni in panchina e del direttore sportivo Stefano Delli. Una squadra che potrà dire la sua in questa nuova stagione. L’Atletico Cascina ha confermato in panchina mister Manuel Simonetti dopo la salvezza riuscita a conquistare nella scorsa stagione ai play-out retrocessione. Il 10 luglio la squadra si è radunata, e partirà in preparazione il 21 agosto. Sono arrivati l’attaccante Ventavoli (2005), i centrocampisti Ferrante (classe 1995) e Ferri (2002), ed il difensore Caprai (2004). Una squadra che proverà a conquistare la permanenza nella categoria per lastagione consecutiva.