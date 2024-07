Borsa | a Milano -051% male Stellantis in luce Leonardo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) E' cominciata all'insegna della debolezza la settimana di Piazza Affari (Ftse Mib -0,51% a fine giornata) in attesa dei risultati sui big tech Usa che arriveranno nei prossimi giorni e della riunione della Fed che, secondo le attese del mercato, non taglierà i tassi il 31 luglio ma potrebbe farlo da settembre.alla vigilia dei conti è la migliore (+1,41%) davanti a Stmicroelectronics (+1,09%) che recupera terreno dopo lo scivolone di venerdì scorso. Inanche Eni (+0,98%). Soffrono invece(-3,33%), Campari (-2,86%), che diffonde martedì la trimestrale, e Nexi (-2,11%). Al palo Tim (-0,04%) nel giorno dei conti della controllata brasiliana che verranno diffusi in nottata. Fuori dal paniere principale tonfo di Piaggio (-6,03%) sulla scia della semestrale deludente.