Bimbo di 5 anni aggredito da un rottweiler mentre passeggiava con la madre | è grave

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 29 luglio 2024) Stava passeggiando con lain sella a una bicicletta quando unsi è avventato su di lui, mordendolo in più parti del corpo. È ricoverato in condizioni gravi all’ospedale di Foligno il bambino di cinqueche il 27 luglio è statoda un cane a Bevagna, in provincia di Perugia. La prognosi è riservata ma la sua vita non è in pericolo. Secondo la ricostruzione dei carabinieri, l’animale era custodito all’interno di una recinzione ma, al passaggio del bambino in bicicletta, l’ha scavalcata per aggredirlo. L’immediato intervento di alcuni vicini, richiamati dalle urla della, ha consentito di allontanare il cane. Sul posto è intervenuta un’ambulanza che ha trasportato il piccolo in ospedale. I carabinieri della compagnia di Foligno hanno proceduto a eseguire i primi accertamenti sul luogo dell’aggressione.