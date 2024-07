Benessere | Fondazione Villa Bertelli Forte dei Marmi e Casa di Cura San Rossore promuovono convegno su alimentazione e sonno

Leggi tutta la notizia su ilgiornaleditalia

(Di lunedì 29 luglio 2024) LadiSan, da oltre sessant’anni struttura di riferimento in ambito medico e conosciuta in tutto il mondo per la sua eccellenza e il suo rigore in ambito scientifico, ha accolto con grande entusiasmo l’invito della. “Appuntamento con il” è il tit