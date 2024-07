Battiti Live torna stasera cantanti e scaletta

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di lunedì 29 luglio 2024) (Adnkronos) – Dopo il successo della scorsa settimana, nuovo appuntamentocon Cornetto’, il festival musicale condotto da Ilary Blasi con Alvin e la partecipazione di Rebecca Staffelli. Dal suggestivo palco dal Castello Aragonese di Otranto, nel quarto appuntamento si alterneranno sul palco: Gianna Nannini, Ricchi e Poveri, Fedez, Emis Killa, Achille Lauro, Ermal Meta, Arisa, Noemi, Piero Pelù, La Rappresentante Di Lista, Holden, Gabry Ponte, Capo Plaza, ComaCose, LDA, Leo Gassmann, Il Tre e Zerb. Isaranno anche protagonisti di esibizioni on the road da alcune delle più apprezzate località turistiche della Puglia. In questa puntata Irama da San Ferdinando e Rocco Hunt da Sammichele. Ad accompagnare gli artisti, un corpo di ballo formato anche dagli allievi del talent show ‘Amici’.